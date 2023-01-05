الخميس 05 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 54 ألف مخالفة مرورية متنوعة

جريدة الدستور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 54112 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 10926 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و286 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات عن الدراجات النارية، و27 مخالفة موقف عشوائى، و44 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور

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وائل لطفي

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