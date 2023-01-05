المصيلحى: نعمل على توفير السلع بسعر عادل.. «مقدرش أجبر المصانع تشتغل بخسارة»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن تكاتف وتعاون المصريين هو الأساس للوصول إلى بر الأمان في تخطي الأزمات، ومنها أزمة التضخم وارتفاع الأسعار التي نعاني منها حاليًا.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح معرض «أهلًا رمضان» في شبرا الخيمة بالقليوبية، أن معارض أهلًا رمضان دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا الشكر له على الحس المجتمعي لتوفير السلع والمنتجات لمواطني الجمهورية من خلال هذه المعارض التي بدأت قبل موعدها المتعارف عليه بـ3 أشهر، مشيرًا إلى أن هذه المعارض ستنتشر في أرجاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى منافذ التموين المنتشرة لتقديم كل العروض للسلع المخفضة.

ولفت الوزير إلى أن الأزمة العالمية تسببت في مضاعفة أسعار الخامات والسلع، فأصبح طن الزيت بـ1500 دولار بدلًا من 750 دولارًا، أي الضعف، ما يتطلب منا أن نتكاتف ونعمل على توفير السلع بسعر عادل يراعي المستهلك والمنتج في آن واحد، قائلًا: "مقدرش أقول لصاحب المصنع اشتغل واخسر، ولا المواطن يشتري بسعر التكلفة الحقيقية العالي".

واستطرد الوزير، أن أهم شيء هو توفير السلع وبعدها ضبط الأسعار بناءً على التكلفة، مؤكدًا الاستمرار في دعم كل الفئات المحتاجة للسلع من خلال المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض «أهلًا رمضان» التي نقدم فيها دعمًا كبيرًا بالتنسيق مع الغرف التجارية لدعم التجار والمصنعيين للقطاعين العام والخاص، موجهًا التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات اعياد الميلاد المجيد.

من جهته، قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المحافظة نجحت الفترة الأخيرة في ضبط ما يقرب من ٢٠ طن أرز تم حجبها عن الأسواق، كما تمت إقامة عدد من المنافذ لمعارض أهلًا رمضان في شبرا وبنها والقناطر وطوخ والخانكة، جار افتتاحها تباعًا للسيطرة على الأسعار، مضيفًا أن المحافظة بها ٨٩ جمعية استهلاكية وقرابة الـ٢٠٠ منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة.