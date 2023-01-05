الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج.. يطيب لي أن أرسل إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركة.. وأدعو الله العلي القدير لكم بدوام النجاح والتوفيق، وأن ينعم على مصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".

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