اصنع صندوق الطوارىء الخاص بك.. ماهي أفضل طريقة لتوفير المال في 2023؟

عندما يتعلق الأمر بقرارات عام 2023، غالبًا ما يريد الكثيرين توفير المزيد من الأموال بالقرب من أعلى قوائم مهام العديد من الأشخاص.

يمكن أن تساعدك المدخرات الإضافية في تغطية عملية شراء مكلفة أو نفقات طارئة في المستقبل.

يقول جوزيف إلام المدير العام لمدير الثروة الرقمية StashAway: "حتى لو كان مجرد تنفيذ قرار أو قرارين، فإن امتلاك العقلية المالية الصحيحة يمكن أن ينطلق بك إلى بداية مالية جيدة حتى عام 2023".

"ستحصل على تحكم مالي أفضل وتقلل من الضغوط المالية، مما يساهم في رفاهيتك العقلية والمالية بشكل عام".

إذا كنت تتطلع إلى توفير المزيد من المال في عام 2023، فيمكن أن تساعدك هذه الخطوات في البدء.

احتفظ بالميزانية

لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية إنشاء ميزانية، كما يقول شيفانش راشيت، مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة إدارة الأصول “Hedge & Sachs”.

هذا يخلق الاستقرار المالي ويساعدك على تتبع النفقات ،وفهم المبلغ الذي يجب أن تنفقه ويساعدك على التخلص من عادات الإنفاق السيئة.

ويضيف أنه كلما اتبعت ميزانيتك، زادت احتمالية المضي قدمًا فيما يتعلق بالمدخرات.

لإنشاء ميزانية أولاً تتبع نفقاتك خلال الأشهر القليلة الماضية،تعرف على المبلغ الذي يتم تخصيصه لتلبية احتياجاتك الطعام والإيجار وفواتير الخدمات ورغباتك الترفيه والاستجمام، والمدخرات والاستثمارات وسداد الديون.

استخدم هذه المعلومات لفهم المبلغ الذي يجب أن تضعه في الميزانية كل شهر ومعرفة أين يمكنك تقليص الإنفاق غير الضروري.

لديك حساب توفير مخصص

قد لا يكون حساب التوفير على رأس قائمة أولوياتك في طريقك إلى الاستقلال المالي، ومع ذلك فمن الأهمية بمكان أن يكون لديك حساب توفير واحد على الأقل، إن لم يكن أكثر.

"لديه العديد من الفوائد: يمكن أن يكون بمثابة صندوق للطوارئ وفي الأساس يوفر الأمان لأموالك ويسهل الوصول إليها".

ادخر لصندوق الطوارئ

يجب أن يكون لدى العائلات دائمًا أموال كافية لمواجهة الأحداث غير المتوقعة، من الناحية المثالية يجب على الأفراد ادخار 25 إلى 30 في المائة من دخلهم.

يقول إلام إنه من المهم توفير المال لصندوق طوارئ لا يقل عن ستة أشهر من النفقات.

وبهذه الطريقة إذا فقدت وظيفتك أو كانت لديك حالة طوارئ صحية فلن تضطر إلى صرف أي من استثماراتك طويلة الأجل.