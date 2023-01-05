الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ إزالة 4 حالات بناء مخالف بقرى قلهانة وأبوجندير ومطول بالفيوم

إزالة حالات بناء
إزالة حالات بناء بقري قلهانه

 قال خالد فراج رئيس مجلس ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن ، تتواصل الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص داخل نطاق المحافظة، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون، والتصدي لمحاولات البناء العشوائي للمحافظة على مقدرات الدولة والأراضي الزراعية.

 وأوضح أن الوحدة المحلية بأبوجندير، نفذت إزالة حالتي بناء علي أرض زراعية الحالة الأولى على مساحة 100 متر، عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة، والحالة الثانية على مساحة 200 متر عبارة عن أساسات بارتفاعات مختلفة.

وأضاف  فراج، أن الوحدة المحلية بقلهانة أزالت حالة بناء على مساحة 80 مترا عبارة عن ردم أساسات، وقامت الوحدة المحلية بمطول  بالتصدي لحالة تعد على أرض زراعية عبارة عن  أساسات بارتفاعات مختلفة على مساحة 100.

واكد رئيس المركز على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بكل حسم وحزم في تنفيذ القانون على المخالفين وعدم التهاون في تنفيذ كافة الإزالات لمخالفات المباني بجميع أشكالها، والحفاظ على الرقعة الزراعية كونها أمن قومي.

إزالة حالات بناء بقري قلهانه
إزالة حالات بناء بقري قلهانه
إزالة حالات بناء بقري قلهانه
إزالة حالات بناء بقري قلهانه
إزالة حالات بناء بقري قلهانه
إزالة حالات بناء بقري قلهانه
تنفيذ إزالة 4 حالات بناء بقري قلهانه وابوحندير ومطول بالفيوم

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