حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة فى أنحاء المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 5 يناير 2023 حتى السبت المقبل 7 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة فى الصباح الباكر، لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وفي السطور التالية يرصد لكم "الدستور" حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة في أنحاء المحافظات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى (20) - الصغرى (11).

- الوجه البحري: العظمى (19) - الصغرى (13).

- جنوب سيناء: العظمى (22) - الصغرى (14).

- شمال الصعيد: العظمى (20) - الصغرى (08).

- جنوب الصعيد: العظمى (22) - الصغرى (09).

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 6 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى (20) - الصغرى (10).

- الوجه البحري: العظمى (19) - الصغرى (12).

- جنوب سيناء: العظمى (23) - الصغرى (14).

- شمال الصعيد: العظمى (20) - الصغرى (08).

- جنوب الصعيد: العظمى (22) - الصغرى (10).

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة السبت 7 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى (21) - الصغرى (10).

- الوجه البحري: العظمى (19) - الصغرى (12).

- جنوب سيناء: العظمى (22) - الصغرى (14).

- شمال الصعيد: العظمى (21) - الصغرى (08).

- جنوب الصعيد: العظمى (23) - الصغرى (11).