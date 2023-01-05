منها مجمع للصناعات.. مشروعات تنموية يفتتحها الرئيس السيسي في سوهاج اليوم

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة سوهاج، لاستكمال مراحل التنمية في صعيد مصر، ومن بينها مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، ومشروعات جديدة لمياه الشرب ، وأول قرية نموذجية بسوهاج حياة كريمة، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

- مستشفي سوهاج

ومن المشروعات التي سيتم افتتاحها المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة ، ووصلت تكلفة إنشائه 1.1 مليار جنيه و300 مليون جنيه تكلفة الأجهزة الطبية وبلغت طاقته الاستيعابية 280 سريرا و16 غرفة عمليات، ويضم 16 غرفة عمليات، و28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرًا للعناية المركزة، وعدد 32 حضانة أطفال، و32 ماكينة غسيل كلوي، والمستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات العالمية .

- مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ويضم مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة 178 وحدة بالمنطقة الصناعية غرب جرجا جنوب المحافظة، ومقام على مساحة 65 فدانًا بتكلفة بلغت 858 مليونًا و300 ألف جنيه، ويضم 178 وحدة صناعية.

- أول قرية نموذجية بسوهاج ضمن "حياة كريمة"

كما سيتم الإعلان عن أول قرية نموذجية على مستوى المحافظة، وتعد قرية أم دومة التي تقع بمركز طما، شمال المحافظة، تم الإعلان عنها كأول قرية نموذجية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

- مشروعات الإسكان الاجتماعي

و ومن المشروعات افتتاح مدينة سوهاج الجديدة، على مساحة 30351.01 فدان داخل إقليم محافظة سوهاج ،و تشمل تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ومستشفى لعلاج الأطفال "شفاء الأورمان"، وأسواق تجارية، ومشروعات كهرباء، ومرافق "مياه وصرف صحي" وطرق ومبانٍ خدمية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى.

- مشروعات جديدة لمياه الشرب

كما سيفتتح الرئيس 5 مشروعات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات صرف صحى لقرى حاجر مشطا والصفيحة ونزالى داود والشيخ رحومة بمركز طهطا، وافتتاح محطة مياه الأحايوة شرق ومحطة الصوامعة شرق بمركز أخميم، ومحطة مياه بيت علام بمركز جرجا، بجانب تنفيذ مشروعات وصلات مياه شرب وصرف صحى، وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد بقيمة 295 مليون جنيه، وتنفيذ شبكات مياه شرب وصرف صحى وإحلال أبواش حريق ونقاط ربط وخطوط مياه.