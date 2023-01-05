الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للترويج للسياحة المصرية.. «فريق المتحدون السعودي» للدراجات النارية يزور الإسكندرية

فريق المتحدون السعودي
فريق المتحدون السعودي بالإسكندرية

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، فريق المتحدون للدراجات النارية السعودي، خلال زيارته لمصر، والتي تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ويزور الفريق الذي يضم 32 دراجا، مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير  لمدة 4 أيام للترويج للسياحة المصرية، حيث تتضمن جولة الفريق محافظات «القاهرة، الإسكندرية، البحر الأحمر».

وأعربت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن سعادتها لاختيار الإسكندرية ضمن جولة فريق المتحدون للدراجات السعودي، وذلك لما فيها من طرق جديدة تصلح لأن يقوم الفريق بالسير بها والتعرف على أحد أهم إنجازات الدولة المصرية مثل محور المحمودية.

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فريق المتحدون للدراجات النارية السعودي، قام بزيارة مكتبة الإسكندرية، ومتحف المجوهرات، وقلعة قايتباي، ميدان محطة مصر، وقد أشاد الفريق بحسن الاستقبال وابدو سعادتهم لتعرفهم على جزء من التاريخ المصري الحديث ممثل في متحف المجوهرات الملكية الذي عرض مرحلة هامة من تاريخ مصر.

ولفتت إلى أن هذه الزيارة تأتي للتاكيد على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتقارب بين الشعبين الشقيقين، مشيرةً إلى أن مصر دائما حاضنة للعرب وأبوابها مفتوحة لأشقائها، ووجود فريق المتحدون السعودي في مصر يؤكد على مكانتها الريادية في الوطن العربي.

فريق المتحدون السعودي بالإسكندرية
فريق المتحدون السعودي بالإسكندرية
فريق المتحدون السعودي بالإسكندرية
فريق المتحدون السعودي بالإسكندرية
FB_IMG_1672868425445
FB_IMG_1672868425445
فريق المتحدون السعودي بالإسكندرية
فريق المتحدون السعودي بالإسكندرية
فريق المتحدون السعودي بالإسكندرية
فريق المتحدون السعودي بالإسكندرية
فريق المتحدون السعودي بالإسكندرية
فريق المتحدون السعودي بالإسكندرية
مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية فريق المتحدون للدراجات النارية للترويج للسياحة المصرية المعالم الاثرية

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وائل لطفي

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