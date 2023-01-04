قبل افتتاح الرئيس لها غدًا.. أهم مشاريع حياة كريمة بقرية أم دومة بسوهاج

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن من القرى التي نفذت فيها مشروعات حياة كريمة والتي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا هي قرية "أم دومة" بسوهاج.

تنفيذ 128 مشروعًا بقرية أم دومة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن قرية أم دومة، هي عبارة عن 8 قرى، و48 نجعًا تابعًا، وتم تنفيذ 128 مشروعًا بتكلفة 60 مليار جنيه.

وأكد أنه تم تنفيذ 18 مشروع مياه شرب، بتكلفة 6 مليارات، و16 مشروع كهرباء، و4 مكاتب بريد، و8 مشروعات طرق، و5 مدارس و15 مشروع اتصالات، و8 مشروعات غاز طبيعي، ومجمع حكومي سيتم افتتاحه غدًا يضم كل الوحدات الحكومية التي يحتاجها المواطن، و3 مراكز شباب، وأسواق ومواقف ونقط إطفاء، ومراكز تضامن اجتماعي، موضحًا أن نسب التنفيذ في بعض هذه المشاريع وصلت إلى 100% والأخرى 80%.

وتابع، أن الوضع الصحي في سوهاج كان فيه أزمة كبيرة، خاصة أن هناك 7 مستشفيات كانت إحلالًا وتجديدًا، ومستشفى سوهاج الجامعي المقرر افتتاحه غدًا هو نموذج مشرف وتكلفته مليار و178 مليون جنيه، ويقام على مساحة 36 ألف متر عبارة عن 3 مبانٍ على 20% من مساحته توجد بها 300 سرير ومجهز بأحدث الأجهزة لكي يحل المشاكل التي كانت في القطاع الصحي وهو يعد فخرًا لنا.