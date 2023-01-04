وكيل «خطة النواب» يكشف خريطة مشروعات «حياة كريمة» بسوهاج

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرتقبة غدًا لسوهاج هي زيارة تاريخية، وترتبط بالخير وافتتاح المشروعات.

مبادرة حياة كريمة هي المشروع القومي العظيم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن مبادرة حياة كريمة هي المشروع القومي العظيم لتنمية الريف المصري والذي سيغير وجه الريف المصري وتستهدف 4700 قرية ونجع تابع 55 مليون مواطن.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى بدأت بالقرى الأكثر احتياحًا في 52 مركزًا ومنهم في الصعيد 37 مركزًا ومنهم في سوهاج 7 مراكز وهذا يعطي مؤشرًا أن محافظة سوهاج كانت تعاني من قبل.

وتابع، أن هذه المراكز تخدم 4 مليون مواطن في 131 قرية بـ 3421 مشروع بتكلفة 60 مليار جنيه، منها 22 مشروع للصحة بتكلفة 6 مليار جنيه، و 764 مشروع صرف صحي تكلفة 15 مليار جنيه، 380 مشروع مياه شرب مليار و8.، و 30 مجمع صناعي وحكومي والعديد من المشورعات التي يتطلع لها أهل صعيد.