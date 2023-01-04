انتظارًا لفحص طبى جديد.. الأهلى يؤجل صفقة يعقوبو

حالة من الغموض تسيطرعلى صفقة انتقال عبدالعزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك رغم وصول اللاعب إلى القاهرة لإتمام الإجراءات اللازمة قبل الانضمام لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

كان عبدالعزيز يعقوبو قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة فجر الأربعاء، واستقبله أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي ومن المنتظر الإعلان عن صفقة انتقال اللاعب للقلعة الحمراء رسميًا، حال اجتيازه للفحوصات الطبية.

وكشف مصدر مسئول عن أن عبدالعزيز يعقوبو أجرى الفحوصات الطبية المعتادة قبل إتمام أي صفقة جديدة للأهلي، إلا أن النادي الأهلي قرر بعدها تأجيل إكمال باقي إجراءات إتمام الصفقة.

أضاف المصدر أن إدارة الأهلي استقرت على مراجعة الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب الغاني اليوم الأربعاء، نظرًا لوجود بعض الملاحظات، على أن يتم حسم ملف الصفقة، سواء بإيقافها أو إكمالها غدًا الخميس وهو الأمر الذي جعل إدارة التعاقدات تؤجل إعلان الصفقة لحين الوقوف على نتائج الكشف الطبي غدًا بشكل نهائي؟

ويحمل عزيز صاحب الـ24 عامًا، الجنسية الغانية ولعب لأندية أستوريل برايا وفيتوريا جيماريش وفيزيلا، وشارك هذا الموسم في 15 مباراة مع ريو آفي سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أخرى.

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة إنبي

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء اليوم الأربعاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي غدًا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، لشرح بعض الأمور الفنية استعدادًا لمباراة إنبي.

واجتمع المدير الفني مع أعضاء الجهاز الفني في حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية للفريق الفترة المقبلة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى مخلوف وعمر كامل في فقرات بدنية وفنية منفردة على هامش المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب المقاولون العرب.