الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

من الخميس إلى الثلاثاء.. خريطة الأمطار المتوقعة على البلاد

طقس
طقس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد خلال أسبوع، اعتبارًا من غدًا الخميس وحتى الثلاثاء القادم 10 يناير 2023، على كافة الأنحاء.

وفيما يلي بيان بخريطة الأمطار المتوقعة على البلاد لمدة أسبوع

الخميس 5 يناير 2023

  • شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسلة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث (20% تقريبًا) على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الجمعة 6 يناير 2023

  1. شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  2. أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

السبت 7 يناير 2023

  • شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 8 يناير 2023

  • شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الإثنين 9 يناير 2023

  • شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 10 يناير 2023

  • شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
خريطة سقوط الأمطار الأمطار المتوقعة خريطة الأمطار المتوقعة خريطة الامطار الأمطار المتوقعة على البلاد خلال أسبوع الهيئة العامة للأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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