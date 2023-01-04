من الخميس إلى الثلاثاء.. خريطة الأمطار المتوقعة على البلاد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد خلال أسبوع، اعتبارًا من غدًا الخميس وحتى الثلاثاء القادم 10 يناير 2023، على كافة الأنحاء.

وفيما يلي بيان بخريطة الأمطار المتوقعة على البلاد لمدة أسبوع

الخميس 5 يناير 2023

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسلة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث (20% تقريبًا) على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الجمعة 6 يناير 2023

شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

السبت 7 يناير 2023

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 8 يناير 2023

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الإثنين 9 يناير 2023

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 10 يناير 2023