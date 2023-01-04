محافظ الغربية يتابع رفع مياه الأمطار من شوارع طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال رفع مياه الأمطار بمركز ومدينة طنطا، بحضور العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، المحاسب حسام عبداللطيف، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، حيث تفقد خلال الجولة، شوارع (الإسكندرية، المحطة، نفق ستوتة، نفق الخادم، نفق القرشي، شارع الجلاء، الكورنيش، المعرض).

ووجه محافظ الغربية بنشر سيارات شفط المياه التابعة لمجلس مدينة طنطا وحي أول وحي ثان طنطا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار، مؤكدا سرعة الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم، وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددًا مستمراً من المواطنين كالمستشفيات والبنوك.

وأشار رحمي إلى المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاً.

وخلال الجولة قام المحافظ بتفقد مواقع تركيب المطبات الشوكية بمركز طنطا بالتنسيق مع إدارة المرور، وذلك للحد من ظاهرة السير عكس الاتجاه وللمساعدة على تهدئة السرعات تفاديا للحوادث المتكررة حفاظًا على أرواح المواطنين.

يذكر أن المحافظة تعرضت لسقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والتعامل مع الأمطار.

أمطار علي الغربية

61108f84-6491-4eb8-9722-988325558eea

03f91c67-003a-45e6-8481-d59e26e3516b

63bd7c60-3b6e-4d3d-85b1-4d41dac9676f