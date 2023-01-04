الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 18 متهمًا بالاتجار فى المخدرات لـ 6 فبراير

محاكمة
محاكمة

قررت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة 18 متهمًا بينهم "6 أتراك، و11 مصريا، ومواطن أجنبى الجنسية"، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى جلب والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد، إلى جلسة 6 فبراير القادم في القضية 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن أحد المتهمين التقى المتهم الأول عامل زراعي، وطلب منه ضم أكبر عدد من الأشخاص لمساعدته فى ترويج المخدرات من مخدر "الهيروين، الحشيش، والفيتامين" بعد تهريبها إلى داخل البلاد.

كما كشفت التحقيقات أيضًا، أن المتهمين من الأول الحادي عشر، اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى جلب وتهريب المخدرات داخل البلاد، بقصد ترويجها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

محكمة تأجيل محاكمة 18 متهما 11 مصريا النزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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