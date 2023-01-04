من هو الكاتب الروائي إحسان عبد القدوس الذي يحتفل جوجل بذكرى ميلاده اليوم؟

يحتفي محرك البحث العالمي جوجل اليوم الأربعاء، بذكرى ميلاد الكاتب الروائي إحسان عبد القدوس، أحد أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية، وتحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية، بوضع صورته على جداريته، والذي حل موعده يوم 1 يناير 2023.

من هو إحسان عبد القدوس؟

ولد الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس في 1 يناير عام 1919 فى مدينة القاهرة.

ألحقه والده المهندس محمد عبد القدوس بإحدى كتاتيب العباسية في سن صغيرة، قبل أن ينتقل للدراسة في مدرسة السلحدار الابتدائية في منطقة باب الفتوح بوسط القاهرة تحت رعاية مدرس الموسيقى وقتها محمد عبد الوهاب.

وبعد إتمام الدراسة الابتدائية انتقل إلى مدرسة خليل أغا ثم مدرسة فؤاد الأول وحصل على التوجيهية عام 1938.

وتخرج في جامعة فؤاد الأول من كلية الحقوق عام 1942.

تولى رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، وكان عمره وقتها 26 عاما، وهي المجلة التي أسستها والدته.

تولى بعدها رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم.

حصل عبد القدوس على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل قصة فيلم عن روايته الشهيرة التي تحولت إلى فيلم بطولي ناجح "الرصاصة لا تزال في جيبي".

يعد عبد القدوس صاحب أكبر عدد من الأعمال التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

قصص وروايات إحسان عبد القدوس

وخلال مسيرته الإبداعية كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة.

تحولت 49 رواية إلى أفلام سينمائية، فيما تحولت 9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية.

ترجمت نحو 65 رواية للكاتب الروائي إحسان عبد القدوس إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.

تحولت 5 روايات إلى نصوص مسرحية

كما تحولت 10 روايات أخرى إلى مسلسلات تلفزيونية.

وفيما يلي عدد من روايات وقصص إحسان عبد القدوس:-