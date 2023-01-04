في ذكرى ميلاده.. جوجل يحتفل بالكاتب إحسان عبد القدوس

يحتفل محرك البحث الشهير جوجل، بذكرى ميلاد الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس، التي تحل اليوم الأربعاء، 4 يناير.

وقام محرك البحث جوجل بتغيير واجهته بصورة للكاتب والروائي الكبير الراحل إحسان عبد القدوس؛ تقديرا لأعماله الخالدة والعظيمة، وكتاباته التي تظل حية في نفوس محبيه حتى وقتنا هذا.

وفي ذكرى ميلاد الروائي الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، يعرض لكم موقعنا “الدستور” أبرز وأهم المعلومات عنه:

معلومات عن إحسان عبدالقدوس:

ولد في 1 يناير 1919 بقرية الصالحية في الشرقية.

ابن الممثل محمد عبدالقدوس وفاطمة اليوسف الشهيرة بـ"روز اليوسف".

كان لوالدته صالون أدبي يضم أبرز الأدباء والصحفيين.

تولى رئاسة تحرير مؤسسة روز اليوسف بين عامي 1945 و1964.

كتب خلال مسيرته أكثر من 600 قصة ورواية.

تحولت 49 منها لأفلام سينمائية و5 روايات لنصوص مسرحية.

9 روايات كانت من نصيب الإذاعة و10 روايات كمسلسلات تلفزيونية.

ترجمت 65 رواية له للإنجليزية والفرنسية وغيرها.

جوائز حصدها الروائي إحسان عبد القدوس

والجدير بالذكر، نال إحسان عبد القدوس خلال حياته العديد من الجوائز، حيث منحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.

كما منحه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وسام الجمهورية، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1989.

ومن الجوائز التي حصل عليها كانت الجائزة الأولى عن روايته: "دمي ودموعي وابتساماتي" عام 1973، وجائزة أحسن سيناريو لفيلم عن روايته "الرصاصة لا تزال في جيبي".