خاص.. فيريرا يطالب بإقالة أحد مساعديه وأمير مرتضى يحاول التهدئة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رحيل أحد أعضاء الجهاز المعاون للفريق الأول لكرة القدم، بعدما حدث عقب مباراة أسوان الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

وخرج طارق يحيي عبر قناة الزمالك وتحدث في بعض الأمور الداخلية للفريق وشكوى نبيه من تجاهل فيريرا له وهو ما أثار غضب المدرب البرتغالي بشكل كبير والذي طلب رحيل أسامة نبيه من الجهاز المعاون.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور» أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة حاول حل الأمر في الساعات الماضية بصورة ودية بين فيريرا وأسامة نبيه للحفاظ على استقرار الفريق، لكن الخواجة البرتغالي أصر على رحيل أسامة نبيه لرفضه التام نقل أي أمور تحدث داخل الفريق للإدارة وليكون عبرة للجميع داخل الفريق بأنه صاحب القرار الأول والأخير.

من ناحية أخرى، أكد رئيس نادي الزمالك، أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، تعرض للسب من الحكم المساعد في مباراة أسوان الأخيرة.

أضاف مرتضى في تصريحات تليفزيونية:"تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة لأن الحكم المساعد في مباراة أسوان، قام بسب فيريرا بوالدته، وهذا لا يحدث في أي مكان بالعالم".

وتابع "بعد نهاية المباراة، ذهب الحكم المساعد إلى فندق الزمالك بأسوان، لكي يترجى الجهاز الفني واللاعبين لعدم اخطاري بما حدث".

أضاف مرتضى: "التحكيم المصري يفعل كل شيء هذا الموسم، لكي يمنع الزمالك من تحقيق لقب الدوري الثالث على التوالي".

وواصل: "الدولة تعاني من أزمة في العملات الأجنبية، واتحاد الكرة تعاقد مع شخص لإدارة التحكيم بالعملة الصعبة، ولا يقدم أي شيء سوى تحليل الحالات التحكيمية فقط".