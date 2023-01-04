مانشستر يونايتد يتلقى صدمة قوية بشأن إصابة فان دي بيك

تحوم المخاوف داخل أروقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل احتمالية إصابة النجم الهولندي دوني فان دي بيك بقطع في الرباط الصليبي.

وكان دوني فان دي بيك قد تعرّض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بورنموث، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

مخاوف في مانشستر يونايتد من إصابة دوني فان دي بيك بالرباط الصليبي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «صن» الإنجليزية، فإن هناك مخاوف من إصابة دوني فان دي بيك بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أنه في حال ظهور النتائج الطبية والتأكد من هذا الأمر، فإن دوني فان دي بيك سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب لحين تماثله للشفاء بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة، أن المؤشرات الطبية الأولية للإصابة لا تُبشر بالخير، خاصة مع خروج دوني فان دي بيك وهو يبكي بعد إصابته في نهاية الشوط الأول.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى تصريحات الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عقب اللقاء، والتي أثارت مخاوف الجماهير، مؤكدًا خلالها أن إصابة مواطنه فان دي بيك ليست جيدة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره إيفرتون، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى الصعيد المحلي، يلتقي فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام غريمه وجاره مانشستر سيتي في "ديربي العاصمة"، يوم السبت الموافق 14 يناير، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.