الإعدام شنقًا للمتهم بقتل صديقته حرقًا فى حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بإعدام المتهم بقتل صديقته وإشعال النيران في جسدها بحلوان.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بالعثورعلي جثة فتاة أجنبية الجنسية، مصابة بجروح وكدمات، داخل شقة سكنية، وذلك بعد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل الشقة المشار إليها وبالانتقال أمكن السيطرة علي النيران وإخمادها وتبين نشوب حريق محدود.

وبإجراء المعاينة عثر علي جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات، وبإجراء التحريات تبين أنها مقيمة بصحبة صديقها مصرى ويحمل جنسية نفس الدولة الأجنبية.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم فر هاربا بعد قتل الضحية إلي خارج مصر، وبالتنسيق مع جهاز الإنتربول، أمكن القبض علي المتهم حال اختبائه، وترحيله إلي مصر وتسليمه لقوات الأمن.