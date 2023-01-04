محافظ قنا يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: "يُسعدني ويُشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بخالص التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأن تعود على قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والأمان والمحبة والسلام ".

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ونيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وتوابعها ونيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها ونيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها والقمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها.