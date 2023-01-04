الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تغيير مفاجئ في بيراميدز قد يعرقل انتقال عبدالله السعيد للزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات فيما يتعلق بصفقة عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز وانضمامه إلى صفوف الزمالك.

وأكد المصدر أن ملف المفاوضات لا زال قائما بين الزمالك والسعيد في الساعات الجارية لكن الصفقة لم يتم حسمها بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضح المصدر أن هناك تغييراً جذرياً في الصفقة قد يعطل إتمامها وهو رحيل اليوناني جونياس تاكيس عن تدريب فريق بيراميدز، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء رغبة السعيد في الرحيل عن فريقه من الأساس كانت تاكيس لتوتر العلاقة بينهما.

وأشار المصدر إلى أن رحيل تاكيس قد يجعل السعيد يعيد حساباته مرة أخرى في مسألة رحيله عن فريقه وبقائه في الفترة المقبلة.

ودخل الزمالك بقوة في المفاوضات مع السعيد في الأيام الماضية بعدما نما إلى علمهم رغبة اللاعب نفسه في الرحيل عن فريقه وعدم الاستمرار.

وخسر بيراميدز بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.

 

الزمالك عبدالله السعيد بيراميدز فريق بيراميدز صفوف الزمالك والسعيد

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وائل لطفي

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