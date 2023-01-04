الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها لقداسته ولجميع المواطنين الأقباط عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة.

 كما عبر الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته، عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام.

الاحتفال بعيد الميلاد البابا تواضروس الثاني الدكتور مصطفى مدبولي الكرازة المرقسية بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة بمناسبة الاحتفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

التموين: افتتاح معارض «أهلا رمضان» في 5 محافظات بتخفيضات تصل إلى 30%

منصة WATCH IT تطلق «الباب الأخضر» عن رائعة أسامة أنور عكاشة

أول 3 محاضر في 2023.. إحباط تهريب طلقات نارية ومخدرات بمطار القاهرة

المؤشر نيكي يقتفي أثر وول ستريت هبوطا ويغلق عند أدنى مستوى في 10 أشهر

روسيا: أي محاولة للتأثير على علاقة موسكو بالشرق الأوسط «فاشلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام