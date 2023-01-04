الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشونال»: مشروع إصلاح وتحديث حديقة الحيوان يعيد قيمتها التاريخية

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

أكدت صحيفة ذا ناشونال، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصلاح وتحديث حديقة الحيوان يعيد قيمتها التاريخية كواحدة من أقدم حدائق الحيوانات في العالم.

 

وأشار التقرير إلى أن العقد الذي تم منحه مؤخرًا لإصلاح وتحديث حديقة حيوان في القاهرة عمرها 132 عامًا يجب أن يعيد قيمتها التاريخية كواحدة من أقدم الحدائق في العالم.

 

وقالت الرئاسة إن أعمال الترميم في حديقة الحيوان، المعروفة رسميًا باسم حديقة حيوان الجيزة، يجب أن تستند أيضًا إلى أسس بيئية وحماية مبانيها التاريخية وتنوعها النباتي.

 

وأشار التقرير إلى تصريحات الرئيس في أكتوبر الماضي، عندما قال: "تريد أن تعرف ما أصبحت مصر؟ اذهب إلى حديقة الحيوانات لترى مدى الإهمال والقصور".

 

وتابع التقرير: “أن حديقة الحيوان على مرمى البصر من النيل، وليست بعيدة عن قلب القاهرة، ولقد كانت لعقود من الزمان عامل جذب رئيسي للمصريين في جميع أنحاء البلاد”.

 

وقال بيان الرئاسة: "أصدر الرئيس تعليمات خلال الاجتماع بتنفيذ مشروع تحديث حديقة حيوان الجيزة بطريقة تتماشى مع نظيراتها الدولية".

اكتوبر الماضي الرئيس عبدالفتاح السيسي حديقة حيوان الجيزة صحيفة ذا ناشونال حديقة الحيوان

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