الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير : السعودية والإمارات أكبر مناطق نمو لمشروعات الصرف الصحى وتحلية المياه

تحلية المياه
تحلية المياه

كشفت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الفعالية البارزة في مجال طاقة المستقبل والاستدامة والتي تُقام خلال شهر يناير الجاري في أبوظبي، عن تقرير جديد يسلط الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والتحول الرقمي في نمو قطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط.

 

كما صنّف التقرير، الذي نشره مركز فروست آند سوليفان للأبحاث والاستشارات بتكليفٍ من منظمي القمة، كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات باعتبارها مناطق واعدة لنمو القطاع.


ويشير التقرير إلى قدرة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الرائدة في مجال تحلية المياه، والتي تضم 48% من القدرة التشغيلية لهذا القطاع على مستوى العالم، على تحقيق مزيد من النمو اللازم لمواجهة التحديات المرتبطة بشح المياه الجوفية وانخفاض حصة الفرد والحاجة المتزايدة للمياه.


كما يبيّن التقرير توجه المنطقة بشكلٍ متسارع إلى تحلية المياه بالاعتماد على محطات التناضح العكسي التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة، عوضاً عن تقنيات التحلية بالحرارة التي تستهلك كثيراً من الطاقة.

 

ويستعرض التقرير فرص النمو في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي، من خلال اعتماد حلول التصريف عديم السوائل الذي يتيح استخلاص المياه الصالحة للاستخدام والمواد المُعالجة من مياه الصرف الصحي قبل تحويلها إلى نفايات صلبة دون إلحاق أي أذى بالبيئة.


كما يتوقع أن يحقق قطاع التصريف عديم السوائل في منطقة الشرق الأوسط نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8% حتى عام 2025، ومن الممكن أن تصل عوائده حينها إلى 100 مليون دولار.


فرص النمو في المملكة العربية السعودية

يشير التقرير إلى فرص النمو الهائلة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ودوره في تلبية الحاجة المتزايدة للمياه، نتيجة التنوع الاقتصادي والنمو السكاني والتوسع الحضري فيها.

 

وتواصل المملكة استثماراتها الضخمة في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي وتزويدها بالبنية التحتية اللازمة لإعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، ومن المتوقع أن تصل قدرتها على تحلية المياه إلى 7.5 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2027؛ بالمقارنة مع قدرتها الحالية التي تزيد قليلاً عن 3 ملايين متر مكعب يومياً.

 

كما استثمرت الحكومة في إنشاء 147 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي على امتداد المملكة، إلى جانب شبكات صرف تمتد على طول 15 ألف كيلومتر تقريباً.


فرص النمو في دولة الإمارات

تتميز دولة الإمارات بقدرتها على تحقيق نمو طويل الأمد بفضل مشاريعها المتطورة في قطاع المياه، وأشار التقرير إلى خطة الدولة في استثمار ما يقارب 2.08 مليار دولار ضمن قطاع تحلية المياه لرفع نسبة معالجة المياه إلى 95%.

 

ويأتي التقرير قبل انطلاق فعاليات معرض ومنتدى المياه في الموقع ذاته للقمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتستضيفها شركة مصدر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 16 و18 يناير من عام 2023.

 

وينضم إلى المنتدى مجموعة من الخبراء المتميزين على مستوى المنطقة والعالم، للمشاركة في سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش حول القضايا الملحة في قطاع المياه في المنطقة ووضع خطة واضحة لتحقيق الحياد المناخي. 

 

ويلقي الكلمة الافتتاحية  المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات.


وتحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.3% من التعداد السكاني العالمي، وتشهد زيادةً كبيرةً في الحاجة للمياه نتيجة الازدياد المتسارع في عدد السكان. وتشكل هذه المنطقة أكثر المناطق شحاً في المياه على مستوى العالم، حيث لا تتعدى نسبة الموارد المائية العذبة فيها 1.4%.


وتسعى الدول على امتداد المنطقة إلى إيجاد تقنياتٍ عاجلة لتوفير المياه وإدارتها بشكل صحيح وتخفيف الأزمات التي يمكن أن تنجم عنها مستقبلاً في هذا القطاع.

 

كما يهدف منتدى المياه إلى المضي قدماً بالجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي على مستوى المنطقة والعالم، وتسهيل الشراكات مع القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع المياه في المنطقة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4-1-2023

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-1-2023 فى مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 4-1-2023 فى مصر

فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع

«حفلات مشبوهة».. القصة الكاملة وراء مصرع شاب قفز من الشرفة هربًا من الفضيحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام