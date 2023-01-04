الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك

استقبال محافظ أسوان
استقبال محافظ أسوان لرئيسة وزراء الدنمارك

 استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن وأسرتها بمطار أسوان الدولي حيث تقوم بزيارة للمعالم والمزارات السياحية والأثرية بمدينة أسوان، مع الإستمتاع بالطقس المشمس المعتدل والطبيعة الساحرة. 

 

وجاء ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بإستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولي أو المحلي لإستعراض كافة المقومات الطبيعية والإستثمارية والسياحية التي تتمتع بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

 

ومن جانبه أعرب محافظ أسوان عن ترحيبه بضيفة مصر، وزيارتها لعروس المشاتى، وهو الذى يعكس المكانة الدولية لها على خريطة السياحة العالمية بإعتبارها من أهم المقاصد السياحية التي تتميز بتنوع المنتج السياحي، والأنماط السياحية المختلفة، وخاصة السياحات الأثرية والثقافية والبيئية والعلاجية والنيلية والسفارى والصيد ومراقبة الطيور. 

 

وأكد اللواء أشرف عطية على عمق علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك في ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم بما يجسد دور مصر المحورى إقليمياً ودولياً ، وسعيها الدائم لنشر السلام. 

استقبال محافظ أسوان لرئيسة وزراء الدنمارك
استقبال محافظ أسوان لرئيسة وزراء الدنمارك
استقبال محافظ أسوان لرئيسة وزراء الدنمارك
استقبال محافظ أسوان لرئيسة وزراء الدنمارك
استقبال محافظ أسوان لرئيسة وزراء الدنمارك
استقبال محافظ أسوان لرئيسة وزراء الدنمارك
أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المزارات السياحية خريطة السياحة العالمية رئيسة وزراء الدنمارك مطار أسوان الدولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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