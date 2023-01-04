فى 10 خطوات.. كيف تتجنب حوادث الطرق وقت الطقس السىء؟

مع بداية فصل كل شتاء والذي يشهد حالة من التغير المناخي وموجات من الطقس السيء، تحرص الإدارة العامة للمرور على توجيه النصح والإرشاد لقائدي السيارت لتجنب الحوادث على الطرق.

وتضع إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات لتجنب الحوادث على الطرق، حرصا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية

النصيحة العاشرة وهي ودائما تحذر إدارة المرور قائدى السيارات من عدم استخدام التليفون المحمول، لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة، كما يجب على المواطنين عدم السير أعلى الطرق، وهم تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة تودى بحياة المواطنين، وتم تخصيص رقم للطوارئ والإغاثة لسائقى السيارات وهو 01221110000.