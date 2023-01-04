الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: الشيخ الشعراوى كان مفسرا وليس فقيها عظيما

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على شائعة عمل مسرحية عن الشيخ الشعراوي، قائلًا إن الحرب تقوم في مصر على لا شيء وبدون أسباب حقيقية.

وأضاف الباز، خلال خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "نجيب الشعراوي من قبره، واللي يخبط فيه يخبط، واللي يمدح يمدح، ويعود الشيخ الشعراوي مادة للجدال والصخب والخلاف، ولا يزال يثير الجدل من قبره".

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وأردف: "فيه ناس شايفين إن الشعراوي شخصية مهمة، والشعراوي بالفعل عنده منجز حقيقي قدم تفسير للقرآن دمج بين القدرة اللغوية والبحث عن أسرار اللغة في القرآن وفيه جانب صوفي، وربط ربطًا تاريخيًا بالأحداث، الشعراوي كان مفسرا شفويا، لم يجلس ليكتب التفسير".

وأشار الباز، إلى أن تفسير الشعراوي يضاف للتفاسير العظيمة للقرآن، ولا نختلف على أنه قدم إنجازا، لكن الشيخ الشعراوي ليس فقيهًا، وإنما مفسر للون في القرآن الكريم، مردفا: "لن تجده فقيها عظيم ولا عالم كبير، وإنما هو مفسر".

 

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