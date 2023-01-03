أرسنال يسقط فى فخ التعادل السلبى أمام نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة فريقي أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2022-2023.

وسيطر فريق أرسنال على أحداث الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعبه.

وكاد بوكايو ساكا أن يفتتح التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة الخامسة، لكن نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل يونايتد تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية أرسنال، لكن نيك بوب تصدى لهجماتهم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، اللذين ارتضيا بتقاسم النقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال لـ44 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ورصيد نيوكاسل يونايتد لـ35 نقطة في المركز الثالث.

وفي نفس الجولة، حقق فريق برايتون انتصارًا كاسحًا على إيفرتون برباعية مقابل هدف، فيما قاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش فريقه فولهام للفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف.

تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أوليفار زينتشينكو

خط الوسط: توماس بارتي - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه

وجلس المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

وعاد كالوم ويلسون لقيادة هجوم فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة اليوم أمام أرسنال.

وضم تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كلًا من:

في حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبير - فابيان شار - سفين بوتمان - دان بيرن

خط الوسط: برونو جيماريش - سيان لونجستاف - جوي ويلوك

خط الهجوم: ميجيل ألميرون - جويلينتنون - كالوم ويلسون.