الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد موسى يحذر من أزمة جديدة في أسعار الفراخ والبيض

أحمد موسى
أحمد موسى

انتقد الإعلامي أحمد موسى، استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن والبيض على الرغم من الإفراج عن الأعلاف من الموانئ.

8 جنيهات ارتفاعا في سعر البانية خلال يومين

وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، إن أحد النواب اشترى دقيق وأرز ولبن خلال ذهابه للبرلمان ليثبت أن الأسعار غير مدونة على السلع، لافتا إلى أن سعر كيلو البانية ارتفع إلى 128 جنيهًا بزيادة خلال يومين قدرها 8 جنيهات.

وطالب أحمد موسى بتحديد الأسعار على السلع، متسائلًا عن المكونات الموجودة في البانية حتى يرتفع سعرها بهذا الشكل.

كما حذر من أزمة جديدة خلال الفترة المقبلة في الدواجن والبيض، مضيفا: “كرتونة البيض تحتاج 5 كيلو علف، والفرخة تحتاج 3 كيلو علف”.

أحمد موسى الأسعار البانيه سعر البانيه المكونات كرتونة البيض

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