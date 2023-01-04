يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 4-1-2023 خاصة مع تزايد البحث عن هذا الموضوع على محركات البحث المختلفة، وذلك للاستعداد الجيد للخروج في طقس الشتاء غير المتوقع خلال ساعات اليوم وحتى لا يتعرضون لموجات البرد القارس دون استعداد مسبق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 4-1-2023

وفي بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على بعض المناطق في شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضاف البيان وجود احتمال سقوط أمطار بنسبة حدوث 30% تقربيا على مناطق مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وتمتد إلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد، مع احتمال نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.

وتشير خرائط الأرصاد إلى تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى، على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية، لذا يجب توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاء 4-1-2023

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 اكتوبر 19 10

بنها 20 12

دمنهور 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

شلاتين 24 15

الإسكندرية 19 15

العلمين الجديدة 19 14

وادى النطرون 20 12

مطروح 19 16

السلوم 17 10

سيوة 21 08

العريش 19 12

رفح 18 10

الطور 24 12

كاترين 15 04

رأس سدر 22 12

نخل 20 04

طابا 21 12

نويبع 22 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 20 09

بني سويف 20 09

المنيا 20 07

أسيوط 19 08

سوهاج 21 08

قنا 20 08

الأقصر 22 06

أسوان 22 09

الوادى الجديد 22 07

أبوسمبل 21 09

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 15

