وفقا لخبراء ألوان الظلال.. هذه 6 ألوان ستسود للموضة لعام 2023

عصر الحيوية قادم علينا، ويقرر كبار خبراء الألوان في العالم، الألوان التي من المتوقع أن تزداد شعبية في عام 2023.

بحسب موقع “veranda”، توضح لوري بريسمان، نائبة رئيس معهد Pantone Color Institute، أن الأمر لا يقتصر على أن الناس يتجهون نحو استخدام ألوان أكثر جرأة، ولكنهم يستخدمون الألوان بطرق ذكية خاصة في المنازل، ويقول بريسمان: الأمر كله يتعلق برغبتنا في التعبير الإبداعي، وفهم أن محيطنا يؤثر على صحتنا العقلية، ويعبر الكثيرون عن إبداعهم في المنزل كطريقة لتعزيز مشاعرهم بالبهجة والرفاهية.

لم يعد الناس يخشون الالتزام بلون طلاء جريء لغرفة طعامهم، فبدلاً من ذلك، يفكرون في كيفية مزج الألوان المختلفة معًا لإنشاء مساحة شخصية فريدة تمامًا بالنسبة لهم، فالانتقال إلى لون أكثر جرأة قد لا يكون أمرًا سهلاً، ولكن بمجرد أن يغرق الناس في لون إما جريء أو مشبع أو عميق، حتى في أصغر المساحات، يمكنهم رؤية كيف يحول شكل المنزل كليا.

في حين أن الأمر يتعلق حقًا بالتفضيل الشخصي عند اختيار اللون المناسب لك، إلا أن هناك عددًا قليلاً من عائلات الألوان التي يتوقع كل من ماركة Pressman و Magno ظهورها في كل مكان في العام المقبل، ولأولئك الذين يبحثون عن الإلهام، هذه هي اتجاهات الألوان التي ستكون ضخمة في عام 2023.

الأحمر والبرتقالي

سيكون اللونين الأحمر والبرتقالي اللونين الرسميين لهذا العام، ويشير القرار إلى تحرك أكبر داخل صناعة التصميم الداخلي نحو مزيد من الظلال المشبعة، وهي ألوان غير متوقعة بعض الشيء، خاصة بعد عدة سنوات من الألوان المحايدة والصامتة التي احتلت مركز الصدارة، فالألوان الحمراء والبرتقالية الأكثر حيوية، تنشط وترفع معنوياتنا.

اللون الأرجواني

على الرغم من أنه مشتق من العائلة الحمراء، إلا أن اللون الأرجواني يجلب روحًا نابضة بالحياة خاصة بها سيتوق إليها الناس في العام المقبل، وأطلق معهد Pantone Color Institute على اللون الأرجواني، لقب اللون الرسمي للعام 2023 نظرًا لطبيعته المبهجة والقوية، ويتكامل اللون الأحمر مع نغمات خفية من اللون الأرجواني، وهو اللون الأرجواني الذي يكمل بشكل لا تشوبه شائبة العديد من لوحات الألوان المختلفة من تلك الموجودة على الجانب الأكثر ثراءً من ألوان الجوهرة من الطيف وحتى لوحة الألوان الترابية الفاتحة.

اللون الأخضر

استحوذت الألوان الخضراء على المنازل في جميع أنحاء العالم لقدرتها على اللعب مع الطبيعة، في حين أن الظل المهدئ قد رسخ نفسه باعتباره لونًا محايدًا، وتعتقد Magno أن الظلال الفريدة من اللون الأخضر مناسبة لتشق طريقها إلى المنزل.

يبدو الأمر مخيفًا أن تقوم بطلاء جدرانك باللون الأخضر الفاتح أو الأخضر، لكننا نعدك بأن النتائج ستتركك عاجزًا عن الكلام والإلهام.

ألوان الظلال

على الرغم من أن الطبيعة لا تزال تلهم اتجاهات الألوان حتى عام 2023، إلا أن بريسمان يشير بشكل مثير للاهتمام إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بـ “المزيد من الظلال الطبيعية المرتبطة بالأرض والمرتبطة بالحرف اليدوية، على وجه الخصوص، ظلال من اللون البني الدافئ تذكرنا بأنواع مختلفة من الأخشاب والمعادن وحتى المجوهرات”.

بدائل اللون الأسود

لن يخرج اللون الأسود أبدًا عن الأناقة، ولكن هناك عدد كبير من الظلال الأخرى التي يمكن أن تجلب هذا الإحساس بالعمق والأناقة إلى الغرفة، مثل لون الشوكولاتة العميقة مع لمسات من البنفسجي والأسود، كبديل رائع للأسود.

تحمل هذه الظلال العميقة من البني والأرجواني والأخضر كل الدراما والقوة التي يتمتع بها الأسود ولكنها تشعر بأنها غير متوقعة ومتعددة الطبقات.