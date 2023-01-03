الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني لوزير التموين: مديونيات شركة السكر لدى هيئة السلع التموينية تخطت مليارات الجنيهات

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

تناول النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حجم مديونيات شركة السكر للصناعات التكاملية "سكر الحوامدية"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تشرف عليها وزارة التموين.

وأضاف "عاشور" خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، في مواجهة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن الشركة أنشئت عام 1868، وحافظت على استقرارها المادي لعقود وحققت أرباحًا كبيرة، إلا أنها وخلال أخر 3 سنوات، عانت من أزمة مالية كبيرة.

وفجر "عاشور" مفاجأة خلال كلمته، مؤكدًا أن الشركة تورد منتجاتها بانتظام لهيئة السلع التموينية والتي توزعها على التجار وتجمع أموالها، إلا أن الهيئة لا تُسدد تلك المبالغ للشركة، في إشارة إلى حجم الأضرار التي تعانيها الشركة بسبب تلك المديونية التي تخطت مليارات الجنيهات.

وتابع شركة السكر لجأت للاقتراض من أجل سداد مرتبات العاملين بها.

وطالب عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزير التموين بسرعة إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة، حتى تسترد شركة السكر أموالها، وتستمر عجلة الدوران، مما يحافظ على هذه الصناعة الاستراتيجية، التي لا يمكن لأي منزل مصري الاستغناء عنها.

الجلسة العامة بمجلس النواب السكر للصناعات التكاملية الصناعة الاستراتيجية النائب أحمد عاشور هيئة السلع التموينية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

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