رونالدو عن انضمامه للنصر: أريد إسعاد الجماهير وتطوير الكرة السعودية

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاستقبال الذي حظى به وعائلته منذ قدومه إلى الرياض، مؤكدًا أنه يهدف لتحقيق البطولات للنصر وتطوير كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

وتعاقد نادي النصر السعودي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى عام 2025.

وقال كريستيانو رونالدو في تقديمه لاعبًا جديدًا للنصر السعودي على ملعب مرسول بارك: "السعادة تغمرني بالتواجد هنا، أنا حظيت بترحيب كبير وعائلتي مسرورة بذلك الترحيب منذ الأمس، أعدكم بتقديم أفضل ما لديّ".

وأضاف: "أتوقع أن أحقق الكثير وأن أسعد الجماهير، أستمتع بلعب كرة القدم، وأن أساعد المملكة العربية في تطوير كرة القدم وأيضًا في مسائل اجتماعية أخرى خاصة بالعائلات والأطفال".

وأوضح رونالدو: "أعرف أن الدوري السعودي يتمتع بقدر كبير من التنافسية، وأريد أن أسعد الناس والجماهير".

كما حرص كريستيانو رونالدو على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي فرق الشباب والناشئين بنادي النصر السعودي، كذلك فريق السيدات.

وقام كريستيانو رونالدو برمي الكرات الموقعة من طرفه صوب الجمهور الحاضر بملعب مرسول بارك.

واجتاز كريستيانو رونالدو الفحص الطبي بنجاح في أحد المراكز الطبية بالرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا رسميًا للنصر.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة عبر خاصية "Story" على حسابه عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، أثناء خضوعه للفحص الطبي، معلقًا: "الفحص الطبي تم".

ومن المنتظر أن يطلب نادي النصر البطاقة الدولية لـ كريستيانو رونالدو من أجل السماح له بالمشاركة في المباريات المقبلة.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس، على متن طائرة خاصة رفقة عائلته استعدادًا للتقديم والانضمام لناديه الجديد.

طائرة رونالدو الخاصة هبطت في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث رافقته عائلته على رأسهم صديقته جورجينا رودريجيز، إضافة لطاقم من محاميه ووكلائه.