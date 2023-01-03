الشبراوي أساسيًا.. تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام البنك الأهلي بالدوري

أعلن أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بالدوري الممتاز

ويستضيف الدراويش نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة مساء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022/ 2023).

وشهد تشكيل الإسماعيلي، تواجد محمود الشبراوي صانع ألعاب لأول مرة أساسيًا منذ انضمامه للفريق.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمد كوكو.

خط الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي.

خط الوسط: عماد حمدي – محمد حسن – أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمود الشبراوي – ياو أنور – عبد الرحمن مجدي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الدراويش كلا من محمد فوزي فى حراسة المرمي وإياد العسقلاني وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وصالح جمعه وباسم مرسي وفراس شواط.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بالدوري

تنقل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، عقب شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويقود المواجهة تحكيميا طاقم مكون من أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه هاني عبد الفتاح حكم مساعد أول، وخالد السيد حكم مساعد ثاني، ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو، وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

ويتذيل الدراويش قاع جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط، من فوز يتيم على حساب إنبي، من فوز وثلاثة تعادلات و6 هزائم.

وتعد مباراة اليوم، هي الثانية على التوالي لميدو، على رأس القيادة الفنية للإسماعيلي، بعدما تولى المسئولية خلفا لـ"الإسباني خوان كارلوس جاريدو".

واستهل ميدو ولاياته الثانية مع القلعة الصفراء، بالهزيمة أمام الزمالك الخميس الماضي، في قمة ولآد العم، على ستاد القاهرة الدولي، بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري.