الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ديلر»..حبس متهم بحيازة مواد مخدرة بالمرج

جريدة الدستور

قررت نيابة المرج، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المخدرات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية  أمن القاهرة مزاولة عاطل نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالى - سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

نيابة المرج الاتجار في المخدرات قسم شرطة المرج امن القاهرة

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وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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