عضو بـ«الغرف التجارية» عن وضع أسعار السلع: يسهم في ضبط السوق

أكد الخبير الجمركي خالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية التزام التجار بتسعير المنتجات الغذائية، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية ومصادرة السلع.

وقال خالد نور الدين، إن توجيهات وزارة التموين واضحة بشأن تطبيق قرار إلزام التجار والمحلات بتدوين وكتابة السعر على السلع الاستراتيجية، منوها بأنه قرر في هذا الموضوع تشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء؛ وذلك للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع فى كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

وشدد خالد نور الدين على أن القرار سيسهم في ضبط أسعار السلع في السوق، ويضمن عدم ارتفاع السلع أو استغلال البعض للأزمة العالمية التي تشهدها دول العالم ومن بينها مصر في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الوضع الراهن.

ولفت إلى أن الأجهزة الرقابية ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين، سيبدأون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة مدى التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية خاصة بعد إعطاء مجلس الوزراء مهلة أسبوعين، لإلزام كافة المحلات التجارية بكتابة السعر على السلعة.

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.