الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس البورصة: حل أزمة أموال المستثمرين المحتجزة فى سهمى القاهرة للزيوت والعقارية للبنوك

خلال اللقاء
خلال اللقاء

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة، إن هناك أزمة حدثت على ورقتين في البورصة، حيث إن أموال كثير من المستثمرين كانت محتجزة في ورقتي القاهرة للزيوت والصابون والعقارية للبنوك الوطنية بسبب الشراء الهامشي.      

وأضاف رئيس البورصة، خلال مؤتمر صحفي لكشف حصاد 2022، أنه ولأول مرة تم تطبيق معايير جلسة المزاد على ورقتين ماليتين هما القاهرة للزيوت والصابون والعقارية للبنوك الوطنية، وذلك حرصًا من هيئة الرقابة المالية والبورصة على مصالح المتعاملين حامل أسهم هذه الشركات، خاصة أن أسعار هذه الأسهم حاليًا غير معبرة عن القيمة الحقيقية للأسهم.
وذكر أن إجمالى عدد الشركات المقيدة فى البورصة بنهاية 2022، بلغ 242 شركة، منها 5 شركات تم قيدها خلال العام بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الشركات المقيدة منها 215 شركة في السوق الرئيسية، ونحو 27 شركة في بورصة النيل، مشيرًا إلى أنه تم قيد سندات الخزانة المصرية بنحو 65 إصدارًا جديدًا بقيمة 331.5 مليار جنيه، ونحو 80 إعادة فتح الاكتتاب بقيمة 113 مليار جنيه.

 

رامي الدكاني المستثمرين الصابون القاهرة السوق الرئيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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