النائب محمود بدر لرئيس البرلمان: نطالب الحكومة بضبط تصريحاتها

انتقد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

وقال بدر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير التموين: «الوزير قال تصريحات للإعلام ردا على مطالبات المواطن بزيت نقي بعبارة (هو المواطن هيأخد دعم و يتقنعر)".

وأضاف بدر: "لما نحب نختصر رؤية وزارة التموين بخصوص الدعم نرجع لتصريح الوزير لما قال (الناس عايزة زيت بيور، أنت جاي تأخذ دعم وتتقنعر)، قال كده علشان المواطن بيطلب حقه في سلعة نظيفة".

وخاطب بدر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي: "زي ما بتطلب مننا ضبط انفعالاتنا نرجو إن الحكومة تضبط تصريحاتها، كل وزير ما ينفعش يتقنعر على الشعب المصري، كل وزير بياخد مرتبه من ضرائب الشعب المصري وما ينفعش يتقنعر على الشعب".

وأضاف بدر: "الوزير بيرد على كلمات النواب بابتسامة، وبجملة الضحك اللي بيضحكه، هقوله نكته لمواطن شالوا مراته من بطاقة التموين عام 2018، بحجة إنها ميتة، لحد اليوم ونحن في عام 2023 بيحاول يثبت إن مراته عايشة".

وقال النائب: "عايزين موظفين يشتغلوا بجد يراقبوا الأسعار بجد ما يقعدوش يتقنعروا على المواطن المصري".

وشهدت الجلسة العامة مواجهة وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بما يقرب من 158 أداة رقابية.