جامعة أسيوط: بدء التقديم للحصول على منح جامعة «كانازاوا» اليابانية

أكدت الدكتورة مها غانم، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية في سبيل تطوير الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها لطلابها وباحثيها في مختلف المجالات، بما يعمل على تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف على الثقافات المختلفة وبالتالي يعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع.

وفي هذا الصدد، أعلنت الدكتورة مها غانم، عن بدء التقديم للحصول على المنح الحكومية المعلنة من قبل جامعة كانازاوا اليابانية، والتي تستهدف الطلاب الباحثين وطلاب برامج الماجستير والدكتوراة.

وعن شروط التقديم، أوضح الدكتور جمال بدر، منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، أنها تتضمن أن يكون المتقدم يحمل جنسية دولة لها علاقات دبلوماسية مع الحكومة اليابانية، وأن يكون من مواليد 2 أبريل 1988 أو ما بعد هذا التاريخ وليس قبله.

كما يجب على المتقدم استيفاء الشروط التي تؤهله للقبول إما في درجة الماجستير أو الدكتوراة، وأن يكون حاصل على 2.30 من نقاط الدرجة الجامعية أو أعلى من أصل 3 نقاط في مجال دراسته الحالية، وأن يكون مجال الدراسة في نفس المجال الذي يدرس فيه المتقدم الآن أو في مجال ذات صلة، وأن يكون حاصلاً على مهارات إنجليزية ويابانية كافية للبحث الأكاديمي.

وأشار إلى أنه يجب على المتقدم استيفاء الشروط الآتية لكلاً من اللغتين الانجليزية واليابانية بالنسبة للغة اليابانية يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار إتقان اللغة اليابانية (JLPT) N1/N2، وأن يكون قد درس المنهج الذي يشترط دخول اللغة اليابانية بعد دراسته للدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراة في مؤسسة تعليمية تكون الدراسة فيها باللغة اليابانية.

بالإضافة إلى أن يكون لديه قدرة في اللغة اليابانية تعادل القدرات الإنجليزية أو تزيد عنها، موضحًا أنه بالنسبة للغة الإنجليزية يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مستوى CEFR B2، أو مستوى معادل أو أعلى في اللغة الإنجليزية، وأن يكون قد درس المنهج الذي يشترط دخول اللغة اليابانية بعد دراسته للدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراة في مؤسسة تعليمية تكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية.

وأن يكون لديه قدرة في اللغة الإنجليزية تعادل القدرات اليابانية أو تزيد عنها ويتمتع بصحة بدنية وعقلية كافية لمتابعة الدراسة في الجامعة، موضحًا أنه يجب على المتقدم الوصول إلى اليابان في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ 2023/10/1 (التاريخ المحدد من قبل جامعة كانازاوا) كبداية للفصل الدراسي الأول.

واستعرض عددًا من الملاحظات منها أنه يجب على المتقدم الإنسحاب من برنامج المنح الدراسية إذا لم يتمكن من الوصول إلى اليابان بنهاية الفترة المحددة التي تقررها وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا أو الجامعة المقبولة، كما يجب الحصول على التأشيرة قبل الوصول إلي اليابان أما المتقدم الذي لديه تأشيرة دائمة أو تأشيرة طويلة الأجل فيجب عليه تغيير التأشيرة.

وأضاف أنه يتم استبعاد المتقدم من المنحة الدراسية في حالة تغيير حالته أثناء الإقامة في اليابان، والحصول على موافقة مشرف أكاديمي يقبله سواء كان أستاذ أو أستاذ مشارك من جامعة كانازاوا قبل التقدم للحصول على المنحة الدراسية.

ووجّه المتقدمين بالتواصل مع المشرف الأكاديمي حول التقديم في المنحة والحصول على خطاب قبول يقوم بكتابته المشرف، وفي حالة إذا لم يتمكن المتقدم من الحصول على موافقة مشرف أكاديمي من جامعة كانازاوا عليه الدخول على الموقع التالي لمساعدته

http://ridb.kanazawa-u.ac.jp/public/index_en.php

ولملئ الأوراق المطلوبة برجاء التواصل مع مكتب العلاقات الدولية، على أن الموعد النهائي للتقديم: 16 يناير 2023.