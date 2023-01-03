تأجيل اتهام مشرف نشاط مدرسى بقتل صهره بالفيوم لـ3 فبراير

أجلت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، نظر اتهام مشرف نشاط بمدرسة بقتل صهره وإلقاء جثته في مسقة للمياه قرب منزله، لشكه في وجود علاقة بين زوجته والمجني عليه، إلى جلسة 3 فبراير.

استمعت هيئة المحكمة، لأقوال المتهم أبكم عن طريق مترجمة لغة الإشارة، وقال المتهم إن المجني عليه كان يتعاطى المخدرات فوق سطح المنزل، وإنه حاول التعدى على زوجته وإغواءها عدة مرات، عارضا عليها مبلغا من المال، وإنه ليلة الواقعة، وجد المجني عليه أعلى سطح المنزل ومعه سيدة غريبة، فتشاجرا سويا، وضربه بيده عدة ضربات، واعتقد أنه أغشى عليه، وحاول إفاقته دون جدوى، متهما المجني عليه، بتحويل حياته لجحيم طول الوقت.

وتلقت شرطة النجدة، بلاغا من المواطن "محمد.م"، بالعثور على جثة شقيقه متوفي داخل مسقة للمياه وبه إصابات.

وتوجهت قوة من مباحث مركز إطسا إلى مكان الحادث، ورجال النيابة العامة، وتبين أن الجثة للجني عليه، ملقاة في مسقة للمياه جافة بأرض زراعية بقرية تطون أمام منزل المتهم، وبها إصابات من الخلف بالرأس وبعض تجمعات دماء في البطن.

وتبين وجود إصابة أسفل الأذن اليمنى وسحجات وآثار إصابة في الفخذين من الخلف والظهر، والجثة ملطخة بالدماء.