الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة دراجة بخارية بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة الدراجة البخارية بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجني عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام اعترضه المتهمون حاملين سلاحًا أبيض وماسورة حديد، وتعدوا عليه بالضرب واستولوا منه على الدراجة البخارية الخاصة به وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج دراجة بخارية سرقة المشدد سرقة الدراجة البخارية تحت تهديد السلاح

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المتاجرون فى اللون الأسود

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