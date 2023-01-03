الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة وراء سرقة كبار السن المترددين على البريد بالمرج

البريد
البريد

تمكنت مباحث القاهرة، الثلاثاء، من ضبط ربة منزل؛ لاتهامها بسرقة كبار السن المترددين على مكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي عن طريق الاستيلاء على كروت الائتمان الخاصة بهم بأسلوب المغافلة عقب استبدالها وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصي عقب التحصل منهم على الرقم السري وبحوزتها 9 كروت ائتمان، خاصة بعدد من المواطنين.

بمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ مالى، أجهزة كهربائية من متحصلات نشاطها الإجرامى، وبإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمة، واتهموها بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

السرقة كبار السن سرقة استبدال الرقم السري مبلغ مالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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