الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طوارئ فى مطروح لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار وسقوط  الأمطار الغزيرة التى شهدها عدد من مدن المحافظة، مع الإسراع فى رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح السلوم خاصة بمنطقة الزويدة ببرانى.

وأوضح محافظ مطروح أن منطقة الزويدة شهدت سقوط أمطار غزيرة وتجمعات مياه على الطريق، حيث تم الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه  من أقرب مجالس مدن من مرسي مطروح والحمام والسلوم ورفع تجمعات مياه الأمطار بها.

وأكد محافظ مطروح على الاستعداد والجاهزية المستمرة لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كل الآثار الناجمة عنها، موجهًا لمديرية الزراعة ومركز التنمية المستدامة بمطروح ومديرية الرى والموارد المائية بالعمل على الاستغلال الأمثل لحصاد مياه الأمطار، باعتبارها مصدرًا أساسيًا للمياه في الشرب وري الزراعات في القرى والتجمعات الصحراوية بمطروح.

ووجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتى الكهرباء والمياه، والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أى حادث طارئ، والعمل على تأمين استقرار التيار الكهربى ببعض المناطق المتأثرة بالأمطار.

وكانت قد شهدت مدينة مرسي مطروح، أمس الإثنين، سقوط أمطار غزيرة أغرقت الشوارع والميادين، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة مطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.  

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الامطار الغزيرة التجمعات الصحراوية الري والموارد المائية الطريق الدولى الساحلى تجمعات مياه الأمطار حصاد مياه الأمطار

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وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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