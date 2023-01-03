الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل وصديقه يحرقان مخزنا للتستر على السرقة بعابدين

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن ملابسات حرق مخزن ملابس للتستر على اختلاس عامل للقماش في عابدين. 

تبلغ لقسم شرطة عابدين نشوب حريق بمخزن أقمشة، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن أقمشة بالطابق الأرضي بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم عابدين، ونتج عنه احتراق كمية كبيرة من الأقمشة دون إصابات.

وفى وقت لاحق، حضر للقسم صاحب المخزن، ومالك شركة لبيع مستلزمات الملابس، واتهما أحد العاملين فى المخزن بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد أحد الأشخاص، حال قيامه بالعدو عقب إضرام النيران بالمخزن محل البلاغ، وتبين أنه عاطل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من صديقه المشكو فى حقه، نظراً لاختلاسه كمية من القماش من داخل المخزن محل عمله والتصرف فيها بالبيع لصالحه وعلمه بقيام المجنى عليه بإجراء جرد للمخزن فقام بالاتفاق معه على إضرام النيران بالمخزن.

وفى سبيل ذلك قام "المشكو فى حقه" باصطناع نسخة من مفاتيح المخزن وسلمها للمتهم وتوجه للمخزن وقام بسكب كمية من سائل "البنزين"، وإضرام النيران به ولاذ بالفرار.

وباستهداف المشكو فى حقه أمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وباستدعاء المُبلغ اتهمهما بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عابدين مخزن ملابس وزارة الداخلية اختلاس قسم شرطة عابدين إصابات ارتكاب الواقعة مستلزمات الملابس البنزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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