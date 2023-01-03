الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

طبيب يكشف تفاصيل لقاح الإنفلونزا الجديد (فيديو)

لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا

أكد أشرف عقبة، أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن اللقاحات الجديدة أصبحت تعتمد على الجينات الثابتة في فيروس الإنفلونزا، وهو ما يسهم في حماية الجسم من أكثر من متحور وفيروس.

وأوضح «عقبة»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن استخدام اللقاح عن طريق الأنف يحفز النظام المناعي الموضعي في الجهاز التنفسي، لافتاً إلى أن استخدام اللقاح عن طريق الرذاذ ينشط إفراز نوع من الأجسام المضادة المخاطية.

وأشار إلى أنه عندما يتم الحصول على اللقاحات عبر الحقن تبدأ الخلايا المناعية في التعرف عليه وتبدأ في فرز الأجسام المضادة، سواء تم الحقن تحت الجلد أو الحقن في العضل.

 كما نوه إلى أن الاستخدام عن طريق الرذاذ يمنح الجسم فرصة لتنشيط الأجسام المناعية المخاطية الموجودة في الجهاز التنفسي، مضيفاً أن لقاح شلل الأطفال يتم الحصول عليه عن طريق نقاط بالفم، بينما لقاحات كورونا يتم الحصول عليها عبر الحقن، وجميعها لقاحات فعالة وبالتالي فإن استخدام الأنف كمدخل ثالث للقاح فيه شيء من التنوع.

وعن تعاطي اللقاح، قال أستاذ المناعة إن وسائل تعاطي اللقاح بدأت تتغير تدريجيا وأصبح هناك وسائل غير تقليدية، متابعا: هناك لقاحات يتم الحصول عليها عبر حقن تحت الجلد، وهناك لقاحات يتم الحصول عليها عبر الأنف.

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