جيمى كالاجير: ليفربول يعانى أمام الفرق القوية بدنيًا.. ويحتاج لتعاقدات جديدة

يرى جيمي كالاجير، لاعب فريق ليفربول السابق، أن فريقه بحاجة للتعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى ليفربول هزيمة قاسية أمام فريق برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي الهزيمة الخامسة للفريق هذا الموسم.

وقال كالاجير في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "هذا هو موضوع ليفربول كل الموسم، بمجرد زيادة شدة المباراة لا يمكنهم التعامل معها".

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة.

وأضاف "هم بحاجة إلى نوع أبطأ من المباريات، لأنه بمجرد أن تصبح المباراة سريعة لا يمكنهم مواكبة ذلك"، متابعًا "ليفربول واجه مشاكل طوال الموسم ضد الفرق البدنية، دعونا لا ننسى أن القوة هي هوية الفريق، لا يمكنهم التعامل معها بعد الآن، يبدو كأن الفريق تقدم في السن ويقترب من النهاية".

ويلتقي فريق ليفربول مع برايتون ألبيون، يوم 14 يناير الجاري، ضمن لقاءات الدوري الانجليزي الممتاز.

وواصل كالاجير: "إنه ليس فريق يورجن كلوب، وأريد أن أعرف لماذا يظهر بهذا الشكل لأنني لا أستطيع تقبل الأمر، لديهم لاعبون رائعون تكنيكيًا ولكنهم لا يشبهون لاعبي يورجن كلوب".

وأردف: "إنهم بحاجة لتجديد وسط الملعب، يبدو الأمر أنهم يحاولون اللعب بطريقة يورجن كلوب بدون لاعبي يورجن كلوب".

واستكمل: "إنهم الآن كفريق عادي في الضغط، ولكنهم مازالوا يلعبون بخطوط متقدمة".

وأنهى تصريحاته: "نحن نتحدث عن فان دايك، إنه ليس في أفضل حالاته ولكن لا يهم كيف هو جيد ولكنه بحاجة إلى الحماية من وسط الملعب، وإذا لم تحصل عليها فلا توجد لديك فرص".

رقم سلبى لـ «صلاح ونونيز» بعد خسارة ليفربول من برينتفورد

حقق محمد صلاح وداروين نونيز ثنائي هجوم ليفربول رقمًا سلبيًا، بعد الخسارة من برينتفورد مساء اليوم الاثنين في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

الأورجوياني نونيز أصبح أكثر لاعب إضاعة للفرص في البريميرليج بـ 19، ويليه نجمنا المصري محمد صلاح بـ 12 فرصة.

وفشل نونيز وصلاح في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي مع ليفربول.

وأعلن نادي ليفربول تعاقده بشكل رسمي مع الهولندي كودي جاكبو، قادمًا من أيندهوفن الهولندي بداية من شهر يناير الجاري، بعد الموافقة على الشروط الشخصية وإكمال الفحص الطبي بنجاح.

ودخل نادي ليفربول في منافسة مع عدد من الأندية الانجليزية والأوروبية على التعاقد مع إنزو فيرنانديز، لاعب وسط فريق بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.