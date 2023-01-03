الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نظرة الوداع.. «القاهرة الإخبارية» تعرض مراسم تشييع جنازة الأسطورة بيليه «فيديو»

جريدة الدستور

خيم الحزن على المشجعين الذين حضروا إلى ملعب سانتوس لحضور مراسم تشييع جنازة الأسطورة بيليه، اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات، بعد وفاته عن 82 عامًا، الخميس، إثر صراع طويل مع المرض.

ورافقت قافلة من الدراجات النارية والمركبات جثمان الأسطورة البرازيلية من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وقال المستشفى في بيان: «بيليه واسمه الأول إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، توفي عن عمر ناهز 82 عامًا، بسبب فشل أعضاء متعددة ناتج عن تطور سرطان القولون المرتبط بحالته الطبية السابقة».

وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديو يرصد لقطات مباشرة لملعب سانتوس خلال مراسم تشييع جنازة الأسطورة بيليه، حيث جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلية، ملعب «أوربانو كالديييرا» معقل ناديه السابق سانتوس، لإلقاء الجماهير البرازيلية نظرة الوداع على الجوهرة السمراء.

وسيتم وضع نعش بيليه في منتصف ملعب سانتوس لمدة 24 ساعة، لتتمكن الجماهير البرازيلية من وداع «الملك».

ومن جانبه، يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حضور تأبين الأسطورة بيليه، المقرر الثلاثاء.

بينما أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيتم توجيه طلب للاتحادات الوطنية بشأن تسمية أحد ملاعب كل دولة باسم الأسطورة البرازيلية بيليه، على هامش حضور جنازته.

 

 

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