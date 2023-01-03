الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بني سويف الأهلية: امتحانات نصف العام تسير بهدوء دون معوقات

جامعة بني سويف الأهلية
جامعة بني سويف الأهلية

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، اليوم، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الأول 2022/ 2023 داخل الكليات المختلفة بالجامعة تسير بهدوء دون رصد لأي معوقات أو مشاكل منذ بدايتها والتي تستمر حتى 26 يناير الجاري، وفقًا للمدة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم العالي، حيث بدأت الدراسة لأول مرة هذا العام داخل الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، موجهًا بتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، مؤكدًا ضرورة حضور أستاذ المادة خلال الامتحان؛ للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل منسق بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية، مشيرًا إلى توفير أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية.

الدكتور منصور حسن امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة بني سويف الأهلية وزارة التعليم العالي تمريض تواجد

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