ألعاب نارية وأغاني.. كيف استقبل الشرق الأوسط عام 2023؟

ترحيبًا بالعام الجديد بضجة في جميع أنحاء المنطقة كانت السماء متلألئة بالألعاب النارية المتلألئة والعروض لتختتم عام 2022، اجتمعت العائلات والأصدقاء والأحباء معًا للاحتفال من أول بطولة لكأس العالم تستضيفها على الإطلاق على أرض عربية إلى COP وهي تهبط في الشرق الأوسط.

أفضل الاحتفالات التي أضاءت المنطقة بأكملها على أمل أن يحقق عام 2023 المزيد من النجاح والازدهار والفرح:

مصر

كما هو الحال دائمًا يجب الاحتفال برأس السنة الجديدة في أهم النقاط الساخنة في مصر وهذا هو سبب الترحيب بعام 2023، حيث تم إحضار الاحتفالات إلى قلب القاهرة النابض نهر النيل، جاء القاهرون والزوار على حدٍ سواء من جميع أنحاء المدينة والمنطقة لمشاهدة برج القاهرة الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترًا مضاءً مما يعكس السماء المذهلة ذات اللونين الأحمر والبرتقالي عبر السطح المتموج لنهر النيل.

على الجانب الآخر من العاصمة استولى فريق كامل بقيادة منسق الأغاني الألماني آدم بورت على الجونة، رقص الجميع طوال الليل، جلب نفس هذه الطاقة الحفل الموسيقي الحميم لأحمد سعد الذي أثار إعجاب الجماهير حيث غنى بعضًا من أفضل أغانيه بما في ذلك وسع وسع.

المملكة العربية السعودية

في العاصمة السعودية أحدث موسم الرياض أمواجًا باعتباره المهرجان النهائي الذي يقام في المملكة، استقطب الحدث بعضًا من أشهر النجوم في جميع أنحاء المنطقة لتقديم عروضهم في ذروة أيام السنة، أقيم في ساحة محمد عبده في بوليفارد الرياض استمتع الجميع بالحفل الغنائي المرصع بالنجوم والذي أطلق عليه اسم Trio Arabic Night، وضمت الجولة الخاصة للفنانين العرب النجوم اللبنانية إليسا ونانسي عجرم ونجوى كرم ونوال الزغبي بالإضافة إلى النجمة التونسية لطيفة والمغنيات المصرية أنغام وبهاء سلطان.

الإمارات العربية المتحدة

اشتهرت الإمارات بكونها موطنًا لأكبر عرض للألعاب النارية في العالم خلال مهرجان الشيخ زايد في أبو ظبي، وقبل أن تضيء السماء بالألعاب النارية عرضت طيران الإمارات براعتها المبتكرة من خلال إطلاق 3000 طائرة بدون طيار في الوثبة لخلق تجربة بصرية مذهلة.

لبنان

تم عرض تجمع احتفالي مليء بالأمل على طول شوارع بيروت مع شجرة عيد الميلاد الكبيرة في وسط الاحتفالات، جلس الأطفال على أكتاف والديهم بينما كانوا يتأرجحون بالونات فوق رؤوسهم احتفالًا بينما تعجب الآخرون من منظر المدينة المحيط بالميدان، وشهدت المدينة أيضًا قدوم نجوم عرب إلى بيروت لتقديم أفضل أغانيهم، أمطر المطرب والملحن العراقي المحبوب كاظم الساهر جمهوره بليلة من الألحان عقب حفله في أوبرا دبي.