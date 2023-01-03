فيوتشر يسعى لتخطى عقبة سموحة والانفراد بالمركز الثانى فى جدول الدورى

يسعى فريق فيوتشر للانفراد بالمركز الثاني عندما يستضيف سموحة في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام في الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز .

فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة من ستة انتصارات، و4 تعادلات، وسجل 11 هدفًا، ولديه أقوى دفاع في الدوري، ودخل مرماه 4 أهداف، وجمع 8 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على غزل المحلة وفاركو والتعادل مع الأهلي وطلائع الجيش، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 25، والانفراد بالمركز الثاني بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر .

على الجانب الأخر، يحتل سموحة بقيادة طارق العشري المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط من فوزًا واحد وستة تعادلات وثلاث هزائم وسجل ثلاثة أهداف فقط ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع 4 نقاط فقط من أخر خمس مباريات بالتعادل مع المقاولون والداخلية والأهلي وغزل المحلة والهزيمة أمام الاتحاد السكندري، ولم يسجل أي هدف في المباريات الخمس مما يعكس الأزمة التي يعاني منها الفريق في إنهاء الهجمات، ويدرك طارق العشري أن الهزيمة أمام فيوتشر قد تؤدي لفقد منصبه لذلك حرص على تجهيز لاعبيه بشكل جيد ومن المنتظر أن يخوض المباراة بنفس الطريقة التي واجه بها الأهلي.

طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة اختار22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم : الهاني سليمان، وعمر صلاح ،وأحمد السعدني، وأحمد عبد الحكم، ومحمود شبانة، وشريف رضا، وممدوح عبد ربه، وأحمد عبد الرسول، والصباحي عماد، وخالد عبد الفتاح، وأحمد جمال، ومحمود حليمو، ودوكو دودو، ومحمد سعيد مكرونة، وعلي زكي، وحسين فيصل، وأحمد مصطفى، وصديق أوجولا، وسعيد هاني، ومحمد عصام، وبنجامين بواتينج، أبو بكر ليادي.

ويغيب عن سموحة كل من إسلام كانو، وأحمد شوشة، وعبد الرحمن زكي، ومحمد نادي، وأليا سيلا لأسباب فنية.

يدير المباراة وائل فرحان، ويساعده أسامة السيد، ومحمد فاروق، ومعهم عاطف حسين حكمًا رابعًا، ومحمد الشناوي حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.